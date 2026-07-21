LUS-DAX aktuell: LUS-DAX klettert mittags

LUS-DAX im Fokus

22.07.26 12:25 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,70 Prozent höher bei 25.239,50 Punkten.

Bei 25.264,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24.948,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.095,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 22.04.2026, mit 24.193,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 24.063,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,74 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25.906,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Airbus SE (+ 5,89 Prozent auf 206,00 EUR), GEA (+ 5,40 Prozent auf 62,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,15) Prozent auf 1.016,80 EUR), Brenntag SE (+ 2,13 Prozent auf 59,38 EUR) und RWE (+ 1,89 Prozent auf 59,30 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Bayer (-1,64 Prozent auf 46,84 EUR), Fresenius SE (-1,43 Prozent auf 43,37 EUR), Scout24 (-1,06 Prozent auf 69,95 EUR), SAP SE (-1,04 Prozent auf 135,00 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,85 Prozent auf 42,91 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.064.471 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 202,114 Mrd. Euro den größten Anteil.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,88 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net