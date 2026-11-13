LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

XETRA-Handel im Fokus

Derzeit halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,17 Prozent auf 26.757,00 Punkte zu.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 26.834,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.645,00 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, notierte der LUS-DAX bei 25.306,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26.411,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Wert von 24.058,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,92 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 2,26 Prozent auf 58,74 EUR), EON SE (+ 1,85 Prozent auf 19,51 EUR), GEA (+ 1,36 Prozent auf 70,95 EUR), Hannover Rück (+ 1,28 Prozent auf 300,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-2,53 Prozent auf 50,79 EUR), Rheinmetall (-1,99 Prozent auf 757,20 EUR), MTU Aero Engines (-1,32 Prozent auf 352,70 EUR), Airbus SE (-1,20 Prozent auf 205,80 EUR) und HOCHTIEF (-0,99 Prozent auf 378,80 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2.563.616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net