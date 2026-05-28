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Kursentwicklung im Fokus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert am Freitagmittag im Plus

29.05.26 12:25 Uhr
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert am Freitagmittag im Plus | finanzen.net

In Frankfurt stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

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Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 25.154,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25.079,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.203,50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 23.804,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 28.02.2026, den Wert von 24.908,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23.936,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,39 Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 2,65 Prozent auf 192,00 EUR), Zalando (+ 2,50 Prozent auf 23,36 EUR), Continental (+ 1,87 Prozent auf 72,82 EUR), Airbus SE (+ 1,83 Prozent auf 181,02 EUR) und adidas (+ 1,62 Prozent auf 169,85 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Bayer (-3,96 Prozent auf 36,34 EUR), Deutsche Bank (-2,20 Prozent auf 27,78 EUR), Siemens Energy (-2,04 Prozent auf 163,36 EUR), Deutsche Börse (-0,73 Prozent auf 246,40 EUR) und Siemens (-0,48 Prozent auf 270,35 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.378.299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 208,899 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,50 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,40 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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