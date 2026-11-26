Index-Bewegung

Der LUS-DAX gewinnt am Nachmittag an Wert.

Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent höher bei 25.248,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25.256,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25.109,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 26.10.2026, einen Wert von 25.373,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26.313,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23.749,00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,78 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 4,77 Prozent auf 770,90 EUR), Bayer (+ 4,74 Prozent auf 53,08 EUR), Infineon (+ 4,62 Prozent auf 42,79 EUR), Siemens Energy (+ 4,59 Prozent auf 117,62 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,69 Prozent auf 337,60 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Commerzbank (-2,25 Prozent auf 33,40 EUR), QIAGEN (+ 0,06 Prozent auf 45,10 EUR), Henkel vz (+ 0,48 Prozent auf 88,24 EUR), Hannover Rück (+ 0,68 Prozent auf 297,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,68 Prozent auf 589,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2.442.929 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 214,599 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net