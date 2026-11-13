LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus

Marktbericht

Der LUS-DAX ging stabil aus dem Freitagshandel.

Schlussendlich schloss der LUS-DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 26.751,00 Punkten ab.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26.645,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.834,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 25.306,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26.411,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24.058,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,12 Prozent auf 58,66 EUR), EON SE (+ 1,67 Prozent auf 19,47 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,39 Prozent auf 40,11 EUR), Deutsche Börse (+ 1,04 Prozent auf 330,40 EUR) und Allianz (+ 1,02 Prozent auf 477,20 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Infineon (-4,29 Prozent auf 49,88 EUR), HOCHTIEF (-2,14 Prozent auf 374,40 EUR), MTU Aero Engines (-1,62 Prozent auf 351,60 EUR), Heidelberg Materials (-1,25 Prozent auf 177,15 EUR) und Vonovia SE (-0,98 Prozent auf 16,76 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7.296.552 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 238,161 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net