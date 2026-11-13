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Marktbericht

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus

Der LUS-DAX ging stabil aus dem Freitagshandel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
476.00 EUR 4.80 EUR 1.02 %
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Brenntag SE
58.74 EUR -0.92 EUR -1.54 %
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Deutsche Börse AG
331.50 EUR 4.50 EUR 1.38 %
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Deutsche Telekom AG
26.58 EUR 0.07 EUR 0.26 %
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E.ON SE
19.40 EUR 0.35 EUR 1.84 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.13 EUR 0.37 EUR 0.93 %
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Heidelberg Materials
177.40 EUR -0.60 EUR -0.34 %
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Henkel KGaA Vz.
86.62 EUR -1.22 EUR -1.39 %
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HOCHTIEF AG
372.60 EUR -8.00 EUR -2.10 %
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Infineon AG
49.88 EUR -1.62 EUR -3.15 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.53 EUR -0.06 EUR -0.15 %
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MTU Aero Engines AG
353.40 EUR -3.10 EUR -0.87 %
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SAP SE
213.45 EUR 2.65 EUR 1.26 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.58 EUR -0.06 EUR -0.09 %
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Vonovia SE
16.80 EUR -0.10 EUR -0.62 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,757.00 EUR 45.00 EUR 0.17 %
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Schlussendlich schloss der LUS-DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 26.751,00 Punkten ab.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26.645,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.834,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 25.306,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26.411,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24.058,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,12 Prozent auf 58,66 EUR), EON SE (+ 1,67 Prozent auf 19,47 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,39 Prozent auf 40,11 EUR), Deutsche Börse (+ 1,04 Prozent auf 330,40 EUR) und Allianz (+ 1,02 Prozent auf 477,20 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Infineon (-4,29 Prozent auf 49,88 EUR), HOCHTIEF (-2,14 Prozent auf 374,40 EUR), MTU Aero Engines (-1,62 Prozent auf 351,60 EUR), Heidelberg Materials (-1,25 Prozent auf 177,15 EUR) und Vonovia SE (-0,98 Prozent auf 16,76 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7.296.552 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 238,161 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.11.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 Infineon Neutral UBS AG
11.11.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Infineon Outperform Bernstein Research
11.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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