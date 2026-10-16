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LUS-DAX-Performance

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Der LUS-DAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
64.82 EUR 0.46 EUR 0.71 %
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Deutsche Telekom AG
25.83 EUR 0.19 EUR 0.74 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.53 EUR -0.07 EUR -0.18 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
44.82 EUR 0.84 EUR 1.90 %
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Henkel KGaA Vz.
77.82 EUR 0.94 EUR 1.22 %
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HOCHTIEF AG
375.20 EUR 4.60 EUR 1.24 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.65 EUR 0.87 EUR 2.19 %
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Merck KGaA
142.85 EUR 0.20 EUR 0.14 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
547.80 EUR 6.80 EUR 1.26 %
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Rheinmetall AG
1,069.40 EUR 32.40 EUR 3.12 %
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RWE AG St.
57.90 EUR -0.02 EUR -0.03 %
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SAP SE
202.60 EUR 1.65 EUR 0.82 %
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Siemens Energy AG
133.98 EUR 0.34 EUR 0.25 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.04 EUR 1.56 EUR 2.35 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,593.00 EUR 118.00 EUR 0.46 %
News | Analysen

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,28 Prozent stärker bei 25.547,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25.548,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.456,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Wert von 25.497,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Wert von 24.860,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24.061,00 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,99 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,42 Prozent auf 1.050,80 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 134,84 EUR), HOCHTIEF (+ 1,74 Prozent auf 374,80 EUR), Fresenius SE (+ 1,71 Prozent auf 44,61 EUR) und RWE (+ 1,59 Prozent auf 58,84 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Brenntag SE (-0,40 Prozent auf 64,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,29 Prozent auf 543,20 EUR), Merck (-0,24 Prozent auf 142,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,20 Prozent auf 39,38 EUR) und SAP SE (-0,20 Prozent auf 200,85 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 410.602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 227,308 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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