LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Index-Performance im Fokus

Das macht der LUS-DAX.

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA 0,36 Prozent höher bei 25.089,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24.954,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.114,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.120,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2026, den Stand von 23.213,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.817,00 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,13 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25.509,50 Punkte. 21.861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Continental (+ 2,60 Prozent auf 74,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,49 Prozent auf 71,68 EUR), Deutsche Bank (+ 2,30 Prozent auf 30,43 EUR), Bayer (+ 2,00 Prozent auf 49,98 EUR) und Beiersdorf (+ 1,84 Prozent auf 77,68 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 158,94 EUR), HOCHTIEF (-1,97 Prozent auf 486,60 EUR), Infineon (-1,95 Prozent auf 76,38 EUR), Siemens Healthineers (-1,39 Prozent auf 34,00 EUR) und Siemens (-1,28 Prozent auf 269,95 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 991.150 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,311 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net