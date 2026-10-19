LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht am Montagnachmittag Verluste

Kursverlauf

19.10.26 15:58 Uhr

Der LUS-DAX notiert am Montag im negativen Bereich.

Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,57 Prozent leichter bei 25.250,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25.228,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.591,00 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 25.310,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.816,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der LUS-DAX 23.985,00 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,78 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 1,35 Prozent auf 25,59 EUR), Deutsche Börse (+ 0,74 Prozent auf 311,80 EUR), QIAGEN (+ 0,60 Prozent auf 41,28 EUR), Symrise (+ 0,24 Prozent auf 99,68 EUR) und SAP SE (+ 0,20 Prozent auf 199,62 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-2,81 Prozent auf 1.059,60 EUR), Continental (-2,69 Prozent auf 68,10 EUR), Vonovia SE (-2,67 Prozent auf 16,38 EUR), Airbus SE (-2,60 Prozent auf 193,74 EUR) und Siemens (-2,42 Prozent auf 264,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2.450.984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 229,940 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net