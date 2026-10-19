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Kursverlauf

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht am Montagnachmittag Verluste

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht am Montagnachmittag Verluste

Der LUS-DAX notiert am Montag im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.16 EUR -5.46 EUR -2.76 %
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Continental AG
67.56 EUR -2.66 EUR -3.79 %
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Deutsche Börse AG
309.00 EUR -0.70 EUR -0.23 %
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Deutsche Telekom AG
25.56 EUR -0.37 EUR -1.43 %
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Henkel KGaA Vz.
77.98 EUR -0.72 EUR -0.91 %
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QIAGEN N.V.
41.14 EUR 0.30 EUR 0.73 %
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Rheinmetall AG
1,051.20 EUR -40.00 EUR -3.67 %
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SAP SE
200.00 EUR 2.80 EUR 1.42 %
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Siemens AG
264.45 EUR -4.20 EUR -1.56 %
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Symrise AG
100.00 EUR -0.25 EUR -0.25 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.26 EUR -0.24 EUR -0.35 %
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Vonovia SE
16.39 EUR -0.40 EUR -2.38 %
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Zalando
25.56 EUR 0.61 EUR 2.44 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,203.00 EUR -192.00 EUR -0.76 %
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Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,57 Prozent leichter bei 25.250,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25.228,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.591,00 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 25.310,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.816,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der LUS-DAX 23.985,00 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,78 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 1,35 Prozent auf 25,59 EUR), Deutsche Börse (+ 0,74 Prozent auf 311,80 EUR), QIAGEN (+ 0,60 Prozent auf 41,28 EUR), Symrise (+ 0,24 Prozent auf 99,68 EUR) und SAP SE (+ 0,20 Prozent auf 199,62 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-2,81 Prozent auf 1.059,60 EUR), Continental (-2,69 Prozent auf 68,10 EUR), Vonovia SE (-2,67 Prozent auf 16,38 EUR), Airbus SE (-2,60 Prozent auf 193,74 EUR) und Siemens (-2,42 Prozent auf 264,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2.450.984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 229,940 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:31 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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