LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

LUS-DAX-Kursverlauf

Der LUS-DAX bewegte sich am Dienstagabend auf rotem Terrain.

Zum Handelsende notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,96 Prozent tiefer bei 22.571,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22.343,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22.734,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 25.029,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, stand der LUS-DAX bei 24.323,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wurde der LUS-DAX mit 22.884,00 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 8,12 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 7,57 Prozent auf 55,16 EUR), BASF (+ 4,18 Prozent auf 48,85 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 32,44 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 151,50 EUR) und Beiersdorf (+ 1,49 Prozent auf 73,66 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil SAP SE (-4,06 Prozent auf 147,62 EUR), Scout24 (-1,94 Prozent auf 63,25 EUR), Bayer (-1,88 Prozent auf 37,74 EUR), Airbus SE (-1,12 Prozent auf 164,56 EUR) und Siemens (-0,99 Prozent auf 209,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5.626.179 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 179,640 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,09 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net