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XETRA-Handel im Fokus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht letztendlich Zuschläge

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Der LUS-DAX verbuchte am Freitagabend Zuwächse.

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Am Freitag notierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 1,27 Prozent stärker bei 25.104,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25.133,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24.707,50 Zähler.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24.776,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 24.04.2026, einen Wert von 24.237,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.257,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,19 Prozent nach oben. Bei 25.906,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 9,26 Prozent auf 140,20 EUR), Siemens Healthineers (+ 3,03 Prozent auf 35,06 EUR), Fresenius SE (+ 2,22) Prozent auf 43,80 EUR), Deutsche Bank (+ 2,07 Prozent auf 30,59 EUR) und Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1.037,60 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 71,46 EUR), Infineon (-1,65 Prozent auf 64,41 EUR), adidas (-1,64 Prozent auf 173,60 EUR), Brenntag SE (-0,67 Prozent auf 59,06 EUR) und QIAGEN (-0,66 Prozent auf 36,34 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6.585.937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206,764 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,76 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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