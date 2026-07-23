LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht letztendlich Zuschläge
Der LUS-DAX verbuchte am Freitagabend Zuwächse.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag notierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 1,27 Prozent stärker bei 25.104,00 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25.133,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24.707,50 Zähler.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24.776,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 24.04.2026, einen Wert von 24.237,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.257,00 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,19 Prozent nach oben. Bei 25.906,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 9,26 Prozent auf 140,20 EUR), Siemens Healthineers (+ 3,03 Prozent auf 35,06 EUR), Fresenius SE (+ 2,22) Prozent auf 43,80 EUR), Deutsche Bank (+ 2,07 Prozent auf 30,59 EUR) und Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1.037,60 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 71,46 EUR), Infineon (-1,65 Prozent auf 64,41 EUR), adidas (-1,64 Prozent auf 173,60 EUR), Brenntag SE (-0,67 Prozent auf 59,06 EUR) und QIAGEN (-0,66 Prozent auf 36,34 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6.585.937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206,764 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,76 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com
Aktuelle SAP Aktie News
SAP Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:31
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|13:41
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.