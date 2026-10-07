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Index-Performance im Blick

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart

Der LUS-DAX notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
60.40 EUR 0.10 EUR 0.17 %
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Deutsche Telekom AG
26.97 EUR 0.49 EUR 1.85 %
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Henkel KGaA Vz.
74.08 EUR 1.08 EUR 1.48 %
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Infineon AG
61.26 EUR -2.78 EUR -4.34 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.96 EUR -0.60 EUR -1.47 %
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MTU Aero Engines AG
358.00 EUR -6.90 EUR -1.89 %
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SAP SE
188.06 EUR 0.96 EUR 0.51 %
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Siemens AG
270.45 EUR -8.95 EUR -3.20 %
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Siemens Energy AG
143.84 EUR -3.60 EUR -2.44 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.02 EUR 1.30 EUR 1.89 %
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Zalando
22.74 EUR 0.58 EUR 2.62 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,137.00 EUR -223.00 EUR -0.88 %
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Um 09:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,55 Prozent leichter bei 25.220,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25.211,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.353,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 26.005,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.463,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.382,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,66 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26.616,00 Punkte. Bei 21.861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,48 Prozent auf 69,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,75 Prozent auf 41,01 EUR), Zalando (+ 0,67 Prozent auf 22,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,45 Prozent auf 26,53 EUR) und Brenntag SE (+ 0,39 Prozent auf 61,10 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-2,92 Prozent auf 62,79 EUR), MTU Aero Engines (-1,91 Prozent auf 358,70 EUR), Siemens (-1,77 Prozent auf 274,05 EUR), Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 144,94 EUR) und SAP SE (-1,33 Prozent auf 186,10 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 190.149 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 213,573 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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