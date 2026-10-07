LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Handelsstart

Index-Performance im Blick

07.10.26 09:27 Uhr

Der LUS-DAX notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,55 Prozent leichter bei 25.220,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25.211,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.353,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 26.005,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.463,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.382,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,66 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26.616,00 Punkte. Bei 21.861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,48 Prozent auf 69,90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,75 Prozent auf 41,01 EUR), Zalando (+ 0,67 Prozent auf 22,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,45 Prozent auf 26,53 EUR) und Brenntag SE (+ 0,39 Prozent auf 61,10 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-2,92 Prozent auf 62,79 EUR), MTU Aero Engines (-1,91 Prozent auf 358,70 EUR), Siemens (-1,77 Prozent auf 274,05 EUR), Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 144,94 EUR) und SAP SE (-1,33 Prozent auf 186,10 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 190.149 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 213,573 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net