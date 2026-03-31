LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter

LUS-DAX-Kursverlauf

Das macht der LUS-DAX am ersten Tag der Woche.

Am Montag sinkt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,45 Prozent auf 24.409,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.530,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.319,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 22.212,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.584,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 21.211,00 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,637 Prozent zurück. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell RWE (+ 1,72 Prozent auf 56,86 EUR), EON SE (+ 0,82 Prozent auf 18,96 EUR), Commerzbank (+ 0,80 Prozent auf 36,35 EUR), Deutsche Börse (+ 0,42 Prozent auf 262,20 EUR) und Brenntag SE (+ 0,17 Prozent auf 59,38 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-2,88 Prozent auf 167,10 EUR), Deutsche Bank (-2,51 Prozent auf 28,19 EUR), SAP SE (-2,28 Prozent auf 152,68 EUR), MTU Aero Engines (-2,25 Prozent auf 338,30 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,16 Prozent auf 90,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 497.313 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,775 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,59 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net