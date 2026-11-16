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LUS-DAX-Kursverlauf

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

Der LUS-DAX fiel am Abend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
56.96 EUR 0.24 EUR 0.42 %
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Continental AG
73.16 EUR 0.14 EUR 0.19 %
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Daimler Truck
43.00 EUR 0.41 EUR 0.96 %
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Deutsche Telekom AG
26.89 EUR 0.32 EUR 1.20 %
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Henkel KGaA Vz.
87.60 EUR 0.98 EUR 1.13 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.42 EUR -0.32 EUR -0.79 %
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MTU Aero Engines AG
348.10 EUR -5.30 EUR -1.50 %
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SAP SE
213.55 EUR 0.85 EUR 0.40 %
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Siemens AG
272.50 EUR -7.25 EUR -2.59 %
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Siemens Energy AG
128.40 EUR -3.52 EUR -2.67 %
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Symrise AG
95.34 EUR -1.52 EUR -1.57 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.28 EUR -0.16 EUR -0.24 %
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Zalando
27.97 EUR -0.51 EUR -1.79 %
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Indizes
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26,558.00 EUR -160.00 EUR -0.60 %
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Am Montag ging es im LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,41 Prozent auf 26.608,00 Punkte nach unten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 26.586,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.804,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, den Stand von 25.475,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26.456,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 23.849,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,31 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1,50 Prozent auf 27,00 EUR), Daimler Truck (+ 1,01 Prozent auf 43,09 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,97 Prozent auf 355,00 EUR), Henkel vz (+ 0,94 Prozent auf 87,76 EUR) und Bayer (+ 0,85 Prozent auf 57,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens (-2,45 Prozent auf 272,55 EUR), Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 128,98 EUR), Continental (-1,63 Prozent auf 72,58 EUR), Zalando (-1,55 Prozent auf 28,03 EUR) und Symrise (-1,30 Prozent auf 96,02 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5.650.119 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 5,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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10:41 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:51 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.26 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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