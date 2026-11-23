Kursverlauf

Für den LUS-DAX ging es letztendlich aufwärts.

Letztendlich notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 2,58 Prozent höher bei 25.359,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.838,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.387,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.150,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26.111,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.232,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,23 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 6,88 Prozent auf 126,46 EUR), Infineon (+ 6,56 Prozent auf 48,42 EUR), HOCHTIEF (+ 5,38 Prozent auf 356,20 EUR), Deutsche Bank (+ 4,79 Prozent auf 30,53 EUR) und Rheinmetall (+ 4,59 Prozent auf 725,20 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 310,90 EUR), Bayer (-0,71 Prozent auf 52,98 EUR), Deutsche Telekom (-0,34 Prozent auf 26,25 EUR), Beiersdorf (-0,23 Prozent auf 79,00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,01 Prozent auf 37,63 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 8.546.400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net