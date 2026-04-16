LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im LUS-DAX

Kursverlauf

So performte der LUS-DAX am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss sprang der LUS-DAX im XETRA-Handel um 2,58 Prozent auf 24.726,50 Punkte an.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24.105,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.797,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 23.711,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.311,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der LUS-DAX auf 21.211,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,653 Prozent. Bei 25.509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 6,29 Prozent auf 48,90 EUR), Continental (+ 5,35 Prozent auf 67,68 EUR), MTU Aero Engines (+ 5,13 Prozent auf 346,10 EUR), Airbus SE (+ 4,52 Prozent auf 179,44 EUR) und BMW (+ 3,98 Prozent auf 84,22 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil RWE (-3,79 Prozent auf 55,90 EUR), EON SE (-2,13 Prozent auf 18,80 EUR), Brenntag SE (-1,79 Prozent auf 59,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,29 Prozent auf 52,66 EUR) und BASF (-1,20 Prozent auf 52,77 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 12.880.713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 180,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,17 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net