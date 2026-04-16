DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 +2,8%Nas24.451 +1,4%Bitcoin65.776 +3,2%Euro1,1796 +0,1%Öl90,09 -8,3%Gold4.863 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Netflix 552484 Amazon 906866 ITM Power A0B57L Allianz 840400 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Manycore, ITM Power, Mercedes, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte Wie viel Verlust ein SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Wie viel Gewinn ein Investment in Chainlink von vor 3 Jahren eingefahren hätte Wie viel Gewinn ein Investment in Chainlink von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im LUS-DAX

17.04.26 17:57 Uhr
LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im LUS-DAX | finanzen.net

So performte der LUS-DAX am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
179,64 EUR 7,64 EUR 4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
52,86 EUR -0,33 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
77,54 EUR 0,30 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
83,90 EUR 3,32 EUR 4,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
60,20 EUR -0,04 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
67,84 EUR 3,14 EUR 4,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
28,75 EUR 0,84 EUR 2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
18,88 EUR -0,31 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
48,52 EUR 2,69 EUR 5,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
52,67 EUR -1,20 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
347,90 EUR 11,80 EUR 3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
33,43 EUR 0,90 EUR 2,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
55,60 EUR -2,38 EUR -4,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
247,35 EUR 7,35 EUR 3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
92,18 EUR 2,72 EUR 3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.649,0 PKT 544,0 PKT 2,26%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss sprang der LUS-DAX im XETRA-Handel um 2,58 Prozent auf 24.726,50 Punkte an.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24.105,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.797,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 23.711,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.311,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der LUS-DAX auf 21.211,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,653 Prozent. Bei 25.509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 6,29 Prozent auf 48,90 EUR), Continental (+ 5,35 Prozent auf 67,68 EUR), MTU Aero Engines (+ 5,13 Prozent auf 346,10 EUR), Airbus SE (+ 4,52 Prozent auf 179,44 EUR) und BMW (+ 3,98 Prozent auf 84,22 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil RWE (-3,79 Prozent auf 55,90 EUR), EON SE (-2,13 Prozent auf 18,80 EUR), Brenntag SE (-1,79 Prozent auf 59,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,29 Prozent auf 52,66 EUR) und BASF (-1,20 Prozent auf 52,77 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 12.880.713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 180,962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,17 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
16.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
24.03.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) KaufenDZ BANK
23.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
13.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
09.04.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen