LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

LUS-DAX-Performance

12.11.26 15:57 Uhr

Kaum verändert zeigt sich der LUS-DAX am Nachmittag.

Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,18 Prozent leichter bei 26.721,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 27.000,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26.677,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.10.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25.254,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26.358,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, stand der LUS-DAX bei 24.433,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,77 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,95 Prozent auf 586,20 EUR), Zalando (+ 2,23 Prozent auf 28,37 EUR), Allianz (+ 2,01 Prozent auf 472,90 EUR), EON SE (+ 1,81 Prozent auf 19,16 EUR) und Fresenius SE (+ 1,80 Prozent auf 53,77 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-2,92 Prozent auf 770,90 EUR), Merck (-2,84 Prozent auf 147,30 EUR), Brenntag SE (-2,19 Prozent auf 58,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,84 Prozent auf 40,06 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,18 Prozent auf 68,54 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2.870.679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,032 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net