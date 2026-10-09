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Index-Performance

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Der LUS-DAX verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.66 EUR -0.10 EUR -0.05 %
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BASF
51.56 EUR -0.33 EUR -0.64 %
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BMW AG
53.40 EUR 0.92 EUR 1.75 %
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Deutsche Telekom AG
24.64 EUR -2.36 EUR -8.74 %
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Heidelberg Materials
143.55 EUR 3.15 EUR 2.24 %
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Henkel KGaA Vz.
75.50 EUR 1.70 EUR 2.30 %
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HOCHTIEF AG
393.00 EUR 5.40 EUR 1.39 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.74 EUR 0.56 EUR 1.42 %
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Rheinmetall AG
935.60 EUR -4.00 EUR -0.43 %
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SAP SE
191.38 EUR 2.26 EUR 1.20 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.36 EUR 1.40 EUR 2.09 %
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Zalando
23.99 EUR 1.17 EUR 5.13 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,148.00 EUR 157.00 EUR 0.63 %
News | Analysen

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,62 Prozent höher bei 25.147,00 Punkten.

Bei 25.164,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24.955,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25.524,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Wert von 25.106,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24.621,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,37 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26.616,00 Punkte. Bei 21.861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 4,78 Prozent auf 23,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,60 Prozent auf 69,00 EUR), BMW (+ 3,33 Prozent auf 53,92 EUR), SAP SE (+ 3,28 Prozent auf 190,68 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,18 Prozent auf 144,25 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), Rheinmetall (-0,02 Prozent auf 934,70 EUR), Airbus SE (+ 0,15 Prozent auf 187,60 EUR), HOCHTIEF (+ 0,21 Prozent auf 391,00 EUR) und BASF (+ 0,27 Prozent auf 51,91 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 9.477.139 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216,551 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,95 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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