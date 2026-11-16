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Kursentwicklung im Fokus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag kaum verändert

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag kaum verändert

Der LUS-DAX zeigt sich am Montagnachmittag kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
43.34 EUR 0.75 EUR 1.76 %
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Deutsche Telekom AG
27.09 EUR 0.52 EUR 1.96 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
54.36 EUR 0.82 EUR 1.53 %
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Henkel KGaA Vz.
87.70 EUR 1.08 EUR 1.25 %
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Infineon AG
48.79 EUR -1.59 EUR -3.16 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.58 EUR -0.16 EUR -0.39 %
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MTU Aero Engines AG
348.10 EUR -5.30 EUR -1.50 %
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Rheinmetall AG
779.00 EUR 13.00 EUR 1.70 %
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SAP SE
212.65 EUR -0.05 EUR -0.02 %
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Siemens AG
270.75 EUR -9.00 EUR -3.22 %
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Siemens Energy AG
129.24 EUR -2.68 EUR -2.03 %
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Symrise AG
95.34 EUR -1.52 EUR -1.57 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.64 EUR 0.20 EUR 0.30 %
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Zalando
28.55 EUR 0.07 EUR 0.25 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,641.00 EUR -77.00 EUR -0.29 %
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Am Montag geht es im LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,00 Prozent auf 26.717,00 Punkte nach oben.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 26.691,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.804,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.475,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26.456,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23.849,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8,76 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Zählern.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,74 Prozent auf 786,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,91 Prozent auf 358,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,77 Prozent auf 27,07 EUR), Daimler Truck (+ 1,76 Prozent auf 43,41 EUR) und Fresenius SE (+ 1,45 Prozent auf 54,40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens (-2,34 Prozent auf 272,85 EUR), Infineon (-1,49 Prozent auf 49,13 EUR), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 129,46 EUR), Symrise (-1,19 Prozent auf 96,12 EUR) und Zalando (-1,09 Prozent auf 28,16 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.405.482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 240,984 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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13:06 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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