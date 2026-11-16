LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Nachmittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Der LUS-DAX zeigt sich am Montagnachmittag kaum verändert.

Am Montag geht es im LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,00 Prozent auf 26.717,00 Punkte nach oben.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 26.691,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.804,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.475,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26.456,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23.849,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8,76 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Zählern.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,74 Prozent auf 786,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,91 Prozent auf 358,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,77 Prozent auf 27,07 EUR), Daimler Truck (+ 1,76 Prozent auf 43,41 EUR) und Fresenius SE (+ 1,45 Prozent auf 54,40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens (-2,34 Prozent auf 272,85 EUR), Infineon (-1,49 Prozent auf 49,13 EUR), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 129,46 EUR), Symrise (-1,19 Prozent auf 96,12 EUR) und Zalando (-1,09 Prozent auf 28,16 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.405.482 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 240,984 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net