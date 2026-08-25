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Marktbericht

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Der LUS-DAX befand sich zum Handelsende im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,367.00 EUR 54.00 EUR 0.21 %
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Am Donnerstag gewann der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,21 Prozent auf 26.369,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26.231,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26.393,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Wert von 25.475,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25.230,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.015,00 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,34 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.576,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 5,48 Prozent auf 189,88 EUR), BMW (+ 3,92 Prozent auf 59,94 EUR), Infineon (+ 3,59 Prozent auf 57,17 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,56 Prozent auf 75,00 EUR) und Zalando (+ 3,36 Prozent auf 24,00 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Commerzbank (-2,71 Prozent auf 39,82 EUR), Deutsche Telekom (-2,56 Prozent auf 28,19 EUR), MTU Aero Engines (-1,94 Prozent auf 358,60 EUR), Continental (-1,71 Prozent auf 69,08 EUR) und EON SE (-1,51 Prozent auf 17,62 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7.247.423 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 217,665 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG

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