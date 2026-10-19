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LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Der LUS-DAX zeigte sich letztendlich im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.16 EUR -5.46 EUR -2.76 %
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Bayer
43.37 EUR -0.74 EUR -1.68 %
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Deutsche Bank AG
28.43 EUR -0.50 EUR -1.75 %
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Deutsche Telekom AG
25.59 EUR -0.34 EUR -1.31 %
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Henkel KGaA Vz.
78.24 EUR -0.46 EUR -0.58 %
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HOCHTIEF AG
373.80 EUR -1.40 EUR -0.37 %
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QIAGEN N.V.
41.14 EUR 0.30 EUR 0.73 %
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Rheinmetall AG
1,055.20 EUR -36.00 EUR -3.30 %
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RWE AG St.
57.28 EUR -1.58 EUR -2.68 %
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SAP SE
200.25 EUR 3.05 EUR 1.55 %
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Symrise AG
101.10 EUR 0.85 EUR 0.85 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.54 EUR 1.04 EUR 1.52 %
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Vonovia SE
16.56 EUR -0.23 EUR -1.37 %
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Zalando
25.77 EUR 0.82 EUR 3.29 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,253.00 EUR -142.00 EUR -0.56 %
News | Analysen

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,36 Prozent auf 25.304,00 Punkte zurück.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.591,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25.194,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 25.310,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 24.816,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 23.985,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,00 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 2,61 Prozent auf 25,91 EUR), Symrise (+ 1,27 Prozent auf 100,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,16 Prozent auf 69,48 EUR), QIAGEN (+ 0,52 Prozent auf 41,25 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,38 Prozent auf 374,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen RWE (-3,15 Prozent auf 57,18 EUR), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1.059,80 EUR), Deutsche Bank (-2,76 Prozent auf 28,52 EUR), Bayer (-2,38 Prozent auf 43,40 EUR) und Airbus SE (-2,34 Prozent auf 194,26 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.022.106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 229,940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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08:31 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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