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LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

20.05.26 17:57 Uhr
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone | finanzen.net

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

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Der LUS-DAX verbuchte im XETRA-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 1,66 Prozent auf 24.735,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.892,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.249,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 24.490,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wurde der LUS-DAX auf 25.236,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 20.05.2025, den Stand von 24.034,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0,688 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25.509,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 5,11 Prozent auf 67,94 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,40 Prozent auf 287,40 EUR), Deutsche Bank (+ 4,29 Prozent auf 28,06 EUR), Siemens Energy (+ 3,95 Prozent auf 174,32 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,24 Prozent auf 173,80 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil BASF (-2,29 Prozent auf 51,10 EUR), SAP SE (-2,11 Prozent auf 153,42 EUR), Scout24 (-1,84 Prozent auf 71,85 EUR), Brenntag SE (-1,57 Prozent auf 58,82 EUR) und GEA (-0,81 Prozent auf 55,25 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6.835.360 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198,570 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Mit 6,79 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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