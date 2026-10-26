LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Plus

Index im Fokus

26.10.26 09:27 Uhr

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch aktuell fort.

Am Montag steigt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,69 Prozent auf 25.333,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.345,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.187,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.547,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 25.068,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.204,00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,12 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 2,68 Prozent auf 45,16 EUR), Siemens Energy (+ 1,53 Prozent auf 120,50 EUR), RWE (+ 1,37 Prozent auf 56,38 EUR), Vonovia SE (+ 1,30 Prozent auf 16,78 EUR) und BMW (+ 1,22 Prozent auf 58,12 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen BASF (-0,93 Prozent auf 51,96 EUR), SAP SE (-0,68 Prozent auf 212,95 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 25,18 EUR), Brenntag SE (-0,55 Prozent auf 61,96 EUR) und Infineon (-0,52 Prozent auf 48,42 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 262.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 242,056 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net