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Index im Fokus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Plus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch aktuell fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.69 EUR -0.48 EUR -0.92 %
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Bayer
45.10 EUR 1.15 EUR 2.62 %
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BMW AG
57.84 EUR -0.22 EUR -0.38 %
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Brenntag SE
62.18 EUR -0.08 EUR -0.13 %
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Deutsche Telekom AG
25.10 EUR -0.14 EUR -0.55 %
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Henkel KGaA Vz.
78.70 EUR -0.06 EUR -0.08 %
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Infineon AG
49.12 EUR 0.72 EUR 1.49 %
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RWE AG St.
56.46 EUR 0.92 EUR 1.66 %
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SAP SE
214.40 EUR 2.05 EUR 0.97 %
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Siemens Energy AG
120.96 EUR 2.96 EUR 2.51 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.40 EUR 0.30 EUR 0.43 %
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Vonovia SE
16.75 EUR 0.15 EUR 0.90 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,371.00 EUR 212.00 EUR 0.84 %
News | Analysen

Am Montag steigt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,69 Prozent auf 25.333,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.345,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.187,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.547,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 25.068,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.204,00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,12 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 2,68 Prozent auf 45,16 EUR), Siemens Energy (+ 1,53 Prozent auf 120,50 EUR), RWE (+ 1,37 Prozent auf 56,38 EUR), Vonovia SE (+ 1,30 Prozent auf 16,78 EUR) und BMW (+ 1,22 Prozent auf 58,12 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen BASF (-0,93 Prozent auf 51,96 EUR), SAP SE (-0,68 Prozent auf 212,95 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 25,18 EUR), Brenntag SE (-0,55 Prozent auf 61,96 EUR) und Infineon (-0,52 Prozent auf 48,42 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 262.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 242,056 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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