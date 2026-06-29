LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich mittags fester

Kursverlauf

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,88 Prozent stärker bei 24.950,50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.754,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.954,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX bewegte sich am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2026, bei 25.025,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 22.422,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Stand von 23.935,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,57 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Zähler.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 5,20 Prozent auf 165,22 EUR), Siemens (+ 3,71 Prozent auf 279,20 EUR), Infineon (+ 2,94) Prozent auf 80,54 EUR), HOCHTIEF (+ 2,80 Prozent auf 510,50 EUR) und Daimler Truck (+ 2,41 Prozent auf 41,62 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Deutsche Telekom (-3,55 Prozent auf 23,94 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 134,24 EUR), Henkel vz (-1,08 Prozent auf 73,46 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,31 Prozent auf 71,14 EUR) und EON SE (-0,28 Prozent auf 18,06 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.990.535 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 203,906 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net