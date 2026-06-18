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LUS-DAX-Entwicklung

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

19.06.26 17:57 Uhr
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter | finanzen.net

Der LUS-DAX erlitt am Abend Verluste.

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Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,33 Prozent leichter bei 25.012,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25.243,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24.924,50 Zähler.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24.330,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 23.009,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 19.06.2025, bei 23.069,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,82 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1.202,60 EUR), Bayer (+ 1,86 Prozent auf 37,84 EUR), Porsche Automobil (+ 1,52 Prozent auf 30,68 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,51 Prozent auf 45,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,36 Prozent auf 471,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,35 Prozent auf 80,44 EUR), MTU Aero Engines (-2,46 Prozent auf 332,80 EUR), adidas (-1,71 Prozent auf 174,90 EUR), Scout24 (-1,70 Prozent auf 75,20 EUR) und Beiersdorf (-1,54 Prozent auf 71,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 19.314.721 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 208,174 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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