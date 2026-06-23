LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX sackt zum Start ab

LUS-DAX-Marktbericht

Der LUS-DAX kann seine Vortagesgewinne am Mittwochmorgen nicht halten.

Um 09:24 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent tiefer bei 24.765,50 Punkten.

Bei 24.939,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24.742,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.778,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 22.871,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 23.697,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,812 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25.509,50 Punkte. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 3,14 Prozent auf 348,40 EUR), Brenntag SE (+ 2,36 Prozent auf 54,76 EUR), Continental (+ 1,32 Prozent auf 73,54 EUR), Beiersdorf (+ 1,23 Prozent auf 72,14 EUR) und Symrise (+ 0,99 Prozent auf 87,32 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-11,28 Prozent auf 1.035,00 EUR), RWE (-1,87 Prozent auf 54,60 EUR), Deutsche Börse (-1,49 Prozent auf 243,80 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 160,74 EUR) und Heidelberg Materials (-1,03 Prozent auf 181,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 373.629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212,672 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net