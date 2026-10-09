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LUS-DAX im Fokus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX steigt schlussendlich

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX steigt schlussendlich

Der LUS-DAX befand sich am Abend im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.66 EUR -0.10 EUR -0.05 %
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BASF
51.56 EUR -0.33 EUR -0.64 %
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Bayer
43.84 EUR 1.24 EUR 2.91 %
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Deutsche Telekom AG
24.64 EUR -2.36 EUR -8.74 %
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Henkel KGaA Vz.
75.50 EUR 1.70 EUR 2.30 %
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HOCHTIEF AG
393.00 EUR 5.40 EUR 1.39 %
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Infineon AG
59.02 EUR 1.01 EUR 1.74 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.74 EUR 0.56 EUR 1.42 %
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SAP SE
191.38 EUR 2.26 EUR 1.20 %
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Siemens AG
272.65 EUR 7.75 EUR 2.93 %
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Siemens Healthineers AG
38.77 EUR 0.32 EUR 0.83 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.36 EUR 1.40 EUR 2.09 %
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Zalando
23.99 EUR 1.17 EUR 5.13 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,149.00 EUR 158.00 EUR 0.63 %
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Der LUS-DAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,51 Prozent auf 25.119,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.164,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.955,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 25.524,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 25.106,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24.621,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,25 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 4,34 Prozent auf 23,80 EUR), SAP SE (+ 3,70 Prozent auf 191,46 EUR), Siemens (+ 2,97 Prozent auf 272,10 EUR), Bayer (+ 2,77 Prozent auf 43,77 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,30 Prozent auf 39,14 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Deutsche Telekom (-7,94 Prozent auf 24,70 EUR), BASF (-0,17 Prozent auf 51,68 EUR), HOCHTIEF (-0,10 Prozent auf 389,80 EUR), Infineon (-0,07 Prozent auf 58,86 EUR) und Airbus SE (+ 0,20 Prozent auf 187,70 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 16.804.778 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,551 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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