LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verliert am Freitagnachmittag

LUS-DAX-Performance im Blick

23.10.26 15:57 Uhr

Der LUS-DAX bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 1,08 Prozent auf 25.098,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25.068,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.374,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.350,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.790,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 24.208,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,17 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Beiersdorf (+ 3,02 Prozent auf 84,62 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,65 Prozent auf 149,25 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,30 Prozent auf 40,08 EUR), Fresenius SE (+ 1,18 Prozent auf 45,84 EUR) und Zalando (+ 0,95 Prozent auf 26,48 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil MTU Aero Engines (-5,08 Prozent auf 315,90 EUR), Deutsche Telekom (-3,44 Prozent auf 25,28 EUR), RWE (-3,20 Prozent auf 55,02 EUR), Siemens Energy (-2,85 Prozent auf 118,72 EUR) und Infineon (-2,07 Prozent auf 48,85 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3.742.184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 235,565 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net