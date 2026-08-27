LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich fester

Kursverlauf

28.08.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX gewann letztendlich an Wert.

Am Freitag tendierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,70 Prozent höher bei 26.552,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 26.616,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.420,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25.517,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.117,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.050,00 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,08 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit BMW (+ 4,50 Prozent auf 62,64 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,23 Prozent auf 77,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,96 Prozent auf 46,95 EUR), RWE (+ 2,32 Prozent auf 59,10 EUR) und Brenntag SE (+ 2,05 Prozent auf 61,74 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 1.154,60 EUR), Scout24 (-0,98 Prozent auf 80,45 EUR), Fresenius SE (-0,75 Prozent auf 45,86 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,52 Prozent auf 39,92 EUR) und Vonovia SE (-0,48 Prozent auf 19,85 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5.010.418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 219,608 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,22 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net