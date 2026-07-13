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Kursentwicklung im Fokus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

So bewegte sich der LUS-DAX letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
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Beiersdorf AG
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E.ON SE
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Infineon AG
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SAP SE
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Scout24
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Siemens AG
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Siemens Energy AG
153.00 EUR 3.44 EUR 2.30 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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Am Dienstag kletterte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,50 Prozent auf 25.105,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 24.852,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.190,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.679,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 24.066,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wurde der LUS-DAX mit 24.220,00 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25.906,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,40 Prozent auf 59,66 EUR), Siemens Energy (+ 2,28 Prozent auf 154,12 EUR), Zalando (+ 2,10 Prozent auf 27,75 EUR), Infineon (+ 2,06 Prozent auf 71,82 EUR) und EON SE (+ 1,86 Prozent auf 19,46 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-3,57 Prozent auf 34,29 EUR), SAP SE (-2,84 Prozent auf 136,72 EUR), Henkel vz (-2,01 Prozent auf 73,14 EUR), Scout24 (-1,76 Prozent auf 72,75 EUR) und adidas (-1,63 Prozent auf 180,60 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.770.215 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 207,984 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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13.07.26 SAP SE Buy UBS AG
02.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 SAP SE Buy UBS AG