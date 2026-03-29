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LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus

30.03.26 09:27 Uhr
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus | finanzen.net

Der LUS-DAX bleibt auch am Montag im Aufwärtstrend.

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Am Montag notiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,95 Prozent stärker bei 22.246,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 22.136,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22.298,50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 28.02.2026, wies der LUS-DAX 24.908,00 Punkte auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.12.2025, den Wert von 24.522,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.03.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 22.430,00 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 9,44 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 25.509,50 Punkte. Bei 21.861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell RWE (+ 0,91 Prozent auf 55,16 EUR), SAP SE (+ 0,83 Prozent auf 143,74 EUR), Merck (+ 0,71 Prozent auf 105,80 EUR), Bayer (+ 0,58 Prozent auf 38,48 EUR) und BASF (+ 0,54 Prozent auf 52,38 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Zalando (-1,71 Prozent auf 19,79 EUR), Airbus SE (-0,97 Prozent auf 158,96 EUR), Rheinmetall (-0,91 Prozent auf 1.367,00 EUR), Continental (-0,83 Prozent auf 59,44 EUR) und Commerzbank (-0,62 Prozent auf 30,37 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 216.370 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
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12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
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19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
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12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
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19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
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