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Index im Fokus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus

Der LUS-DAX bleibt auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152.95 EUR 0.20 EUR 0.13 %
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Deutsche Börse AG
299.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Deutsche Telekom AG
25.04 EUR -0.15 EUR -0.60 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
37.50 EUR -0.70 EUR -1.83 %
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Hannover Rück
268.60 EUR -0.60 EUR -0.22 %
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Henkel KGaA Vz.
75.52 EUR 0.04 EUR 0.05 %
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Infineon AG
57.50 EUR 1.19 EUR 2.11 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.44 EUR -0.40 EUR -1.02 %
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MTU Aero Engines AG
355.10 EUR 2.40 EUR 0.68 %
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Rheinmetall AG
973.60 EUR 20.00 EUR 2.10 %
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SAP SE
196.76 EUR 0.28 EUR 0.14 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.24 EUR -0.18 EUR -0.26 %
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Vonovia SE
17.00 EUR 0.34 EUR 2.07 %
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Zalando
23.82 EUR -0.78 EUR -3.17 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,370.00 EUR 64.00 EUR 0.25 %
News | Analysen

Um 09:24 Uhr erhöht sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,09 Prozent auf 25.330,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.302,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.396,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.505,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25.040,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.286,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,11 Prozent. Bei 26.616,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21.861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 2,18 Prozent auf 356,70 EUR), Infineon (+ 1,66 Prozent auf 56,93 EUR), Vonovia SE (+ 1,60 Prozent auf 16,79 EUR), adidas (+ 1,60 Prozent auf 155,70 EUR) und Rheinmetall (+ 1,49 Prozent auf 967,60 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,66 Prozent auf 37,65 EUR), Zalando (-0,57 Prozent auf 24,24 EUR), Hannover Rück (-0,52 Prozent auf 268,00 EUR), SAP SE (-0,21 Prozent auf 196,86 EUR) und Deutsche Börse (-0,13 Prozent auf 298,50 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 507.915 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 224,446 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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