Kursentwicklung im Fokus

Der LUS-DAX verbucht heute Verluste.

Am Mittwoch sinkt der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 1,31 Prozent auf 24.851,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.755,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.155,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.150,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26.279,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23.572,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,16 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell BMW (+ 4,77 Prozent auf 55,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,39 Prozent auf 65,10 EUR), Vonovia SE (+ 2,34 Prozent auf 17,47 EUR), Beiersdorf (+ 1,93 Prozent auf 82,22 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,88 Prozent auf 179,25 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Infineon (-5,99 Prozent auf 41,12 EUR), Bayer (-3,80 Prozent auf 50,06 EUR), Commerzbank (-3,52 Prozent auf 34,30 EUR), Siemens Energy (-2,94 Prozent auf 114,42 EUR) und Deutsche Bank (-2,27 Prozent auf 29,22 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 3.325.544 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,377 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,14 erwartet. Mit 7,90 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net