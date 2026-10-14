LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittwochmittag

Kursentwicklung

14.10.26 12:26 Uhr

Der LUS-DAX steigt am Mittag.

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,42 Prozent stärker bei 25.413,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25.426,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.282,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.505,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25.040,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.286,00 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,45 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,78 Prozent auf 979,90 EUR), Vonovia SE (+ 2,75 Prozent auf 16,98 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,26 Prozent auf 357,00 EUR), BASF (+ 2,04 Prozent auf 52,47 EUR) und Infineon (+ 1,45 Prozent auf 56,81 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Zalando (-1,07 Prozent auf 24,12 EUR), Hannover Rück (-1,04 Prozent auf 266,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,67 Prozent auf 68,40 EUR), Siemens Energy (-0,64 Prozent auf 142,14 EUR) und RWE (-0,41 Prozent auf 59,00 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.834.746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 224,446 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net