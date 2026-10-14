DAX 25.405 +0,6%ESt50 6.203 +0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,16 +1,5%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.520 +0,4%Euro 1,1195 -0,0%Öl 106,2 +0,5%Gold 4.150 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung

LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittwochmittag

LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittwochmittag

Der LUS-DAX steigt am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
52.36 EUR 1.05 EUR 2.05 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.14 EUR -0.05 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen
Hannover Rück
268.60 EUR -0.60 EUR -0.22 %
Charts | News | Analysen
Henkel KGaA Vz.
76.68 EUR 1.20 EUR 1.59 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
57.00 EUR 0.69 EUR 1.23 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.86 EUR 0.00 EUR 0.01 %
Charts | News | Analysen
MTU Aero Engines AG
355.10 EUR 2.40 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
982.70 EUR 29.10 EUR 3.05 %
Charts | News | Analysen
RWE AG St.
58.92 EUR -0.46 EUR -0.77 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
197.40 EUR 0.92 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
142.52 EUR -1.72 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
68.16 EUR -0.26 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
16.88 EUR 0.22 EUR 1.35 %
Charts | News | Analysen
Zalando
23.82 EUR -0.78 EUR -3.17 %
Charts | News | Analysen
Indizes
L&S DAX Indikation
25,437.00 EUR 131.00 EUR 0.52 %
News | Analysen

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,42 Prozent stärker bei 25.413,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25.426,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.282,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.505,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25.040,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.286,00 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,45 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,78 Prozent auf 979,90 EUR), Vonovia SE (+ 2,75 Prozent auf 16,98 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,26 Prozent auf 357,00 EUR), BASF (+ 2,04 Prozent auf 52,47 EUR) und Infineon (+ 1,45 Prozent auf 56,81 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Zalando (-1,07 Prozent auf 24,12 EUR), Hannover Rück (-1,04 Prozent auf 266,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,67 Prozent auf 68,40 EUR), Siemens Energy (-0,64 Prozent auf 142,14 EUR) und RWE (-0,41 Prozent auf 59,00 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.834.746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 224,446 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.