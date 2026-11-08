Lux Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Lux Metals gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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