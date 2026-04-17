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Luxshare Precision Industry: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

18.04.26 06:35 Uhr

Luxshare Precision Industry hat am 15.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,590 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Luxshare Precision Industry im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 111,43 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 91,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,747 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 111,47 Milliarden CNY gesehen hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,29 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,61 Prozent auf 331,83 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 268,45 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,33 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 331,44 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.net

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