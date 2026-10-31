Luxshare Precision Industry legte Quartalsergebnis vor

31.10.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 128,54 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 105,35 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Luxshare Precision Industry hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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