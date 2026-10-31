Luxshare Precision Industry legte Quartalsergebnis vor
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Luxshare Precision Industry hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 128,54 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 105,35 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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