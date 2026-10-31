Luxshare Precision Industry zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Luxshare Precision Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,670 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 110,51 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 96,41 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net