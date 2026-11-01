Luxshare Precision Industry zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,39 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Luxshare Precision Industry äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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