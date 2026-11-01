Luxshare Precision Industry zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Luxshare Precision Industry äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,39 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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