Luxury Real Estate Investment Fund veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

13.11.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Luxury Real Estate Investment Fund 24,2 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 24,2 Millionen THB umgesetzt worden.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 THB je Aktie generiert.

Luxury Real Estate Investment Fund hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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