DAX24.276 +0,6%Est505.905 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -0,5%Nas24.837 +1,6%Bitcoin66.394 -1,2%Euro1,1743 +0,3%Öl108,0 +2,0%Gold4.705 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Intel 855681 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- Infineon, ASML, AMD, AIXTRON, BYD, Rüstungsaktien, TUI, Organon, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank im Fokus
Top News
Ausblick: Visa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Visa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Noch bis 30. April durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile Noch bis 30. April durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Luxus-Modell

Angriff auf Aktien von Tesla und Porsche: BYD setzt auf China Auto Show neue Maßstäbe - Chance zum Einstieg?

27.04.26 11:05 Uhr
BYD zeigt Muskeln in Peking: Konkurrenz für Tesla und Porsche - wie viel Potenzial steckt in der Aktie? | finanzen.net

Die Auto Show in Peking liefert spektakuläre Innovationen - doch hinter den Kulissen wächst der Margendruck. Für Anleger könnte genau darin eine strategische Einstiegschance liegen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,47 EUR 0,36 EUR 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• BYD präsentiert 1.000-PS-Elektrolimousine als Angriff auf Tesla und Porsche
• Preiskampf in China belastet Margen, Exportgeschäft gewinnt an Bedeutung
• Aktie stabilisiert sich leicht - bleibt aber seit Jahresbeginn deutlich im Minus

Technologie-Offensive in Peking setzt neue Benchmarks

Auf der China Auto Show 2026 in Beijing demonstriert BYD eindrucksvoll seine technologische Schlagkraft. Wie "autoblog" berichtet, stellte der Konzern mit dem "Formula SL" eine vollelektrische Luxuslimousine mit rund 1.000 PS vor - ein Modell, das gezielt etablierte Performance-Größen wie Tesla Model S Plaid und Porsche Taycan angreifen soll.

Das Fahrzeug basiert auf einer modernen 800-Volt-Architektur und nutzt ein Tri-Motor-Allradsystem. Besonders auffällig: BYD will Hypercar-Leistung mit "freundlicher Preisgestaltung" kombinieren. Diese Strategie dürfte den Druck auf westliche Hersteller weiter erhöhen, da Leistungsniveau und Kostenstruktur zunehmend auseinanderlaufen.

Auslandsgeschäft wird zum Rettungsanker

Parallel zur Innovationsoffensive zeigt sich jedoch ein differenziertes Bild. Laut "TradingTreff" leidet BYD im Heimatmarkt unter einem intensiven Preiskampf. Die Inlandsverkäufe seien seit sieben Monaten rückläufig, während Wettbewerber wie Geely oder Leapmotor das Kerngeschäft angreifen.

Die Folge: sinkende Margen und ein spürbarer Gewinnrückgang. Die Nettomarge lag zuletzt nur noch bei 4,1 Prozent. Analysten der Citigroup halten es laut "TradingTreff" sogar für möglich, dass das inländische Autogeschäft im ersten Quartal defizitär geworden ist.

Gleichzeitig verschiebt sich die Dynamik. Der Export gewinnt massiv an Bedeutung und macht inzwischen rund 40 Prozent der Verkäufe aus. BYD plant, seine internationale Expansion weiter zu beschleunigen - ein klarer Versuch, dem Margendruck im Inland zu entkommen.

Aktie stabilisiert sich - jüngste Schwäche als Einstiegschance?

An der Börse zeigt sich ein gemischtes Bild. Zum Wochenstart gewann die BYD-Aktie in Hongkong 4,59 Prozent auf 92,25 Yuan. Auf Jahressicht steht aber ein Minus von 22,78 Prozent in den Depots der Anleger.

Diese Konstellation ist bemerkenswert: Während die operative Lage kurzfristig unter Druck steht, signalisiert die Messe in Peking technologischen Fortschritt und strategische Ambitionen. Sollte es BYD gelingen, die Exportstrategie erfolgreich zu skalieren und gleichzeitig die Kostenstruktur zu stabilisieren, könnte der aktuelle Bewertungsabschlag eine Einstiegschance darstellen. Bleibt der Preiskampf dominant, könnte die Margenerosion weiter auf der Aktie lasten.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com, Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen