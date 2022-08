Ausstieg aus Luxus-Onlinehändler kommt Richemont teuer zu stehen

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX verliert deutlich -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim mit Umsatzplus -- VW und Mercedes klagen über gefälschte Autoteile -- Covestro im Fokus

Goldman Sachs Siemens gegenüber zuversichtlich. FC Barcelona offenbar an BVB-Verteidiger Meunier interessiert. Deutschland soll Wasserstoff aus Kanada ab 2025 erhalten. Moody's erhöht Ausblick für Continental von negativ auf stabil. Richemont will sich von Mehrheitsbeteiligung an YNAP trennen. Berenberg setzt Ziel für New Work herab.