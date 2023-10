LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Montagvormittag gefragt

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im Blick

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 759,86 USD.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 759,86 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bisher bei 773,01 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 772,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 2.138 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 1.003,50 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 576,35 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,15 Prozent würde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 899,30 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an.

Am 25.07.2023 legte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.035,00 EUR – ein Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 18.726,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 25.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 23.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 32,72 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Redaktion finanzen.net

