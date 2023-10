LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Montagmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 713,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 12:03 Uhr ging es für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 713,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 712,10 EUR. Bei 720,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien beläuft sich auf 2.630 Stück.

Am 24.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 905,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (594,80 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,62 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 891,30 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im vergangenen Quartal 21.035,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 18.726,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.01.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anleger Experten zufolge am 23.01.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 32,72 EUR je Aktie in den LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

LVMH-Aktie, Kering-Aktie, Apple-Aktie & Co. vor goldener Börsenzukunft? Artemis launcht Fonds für starke Verbrauchermarken

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Pluszeichen in Paris: Schlussendlich Gewinne im CAC 40