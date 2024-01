LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Mittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 699,00 EUR.

Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 699,00 EUR. In der Spitze gewann die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 700,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 700,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.253 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2023 bei 905,00 EUR. Der derzeitige Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie liegt somit 22,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 655,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,29 Prozent würde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wird bei 833,73 EUR angegeben.

Am 11.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.206,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.755,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 25.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 23.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 31,55 EUR je Aktie belaufen.

