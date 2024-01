LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 696,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 696,60 EUR. In der Spitze fiel die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 693,80 EUR. Bei 700,40 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.946 Stück gehandelt.

Bei 905,00 EUR markierte der Titel am 24.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Kursplus von 29,92 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 655,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wird bei 833,73 EUR angegeben.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton veröffentlichte am 11.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im vergangenen Quartal 21.206,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 19.755,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am 25.01.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 31,55 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

Mittwochshandel in Paris: CAC 40 letztendlich in der Verlustzone

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels leichter

Schwache Performance in Paris: CAC 40 präsentiert sich nachmittags schwächer