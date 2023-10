LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die Aktionäre schickten das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 412,00 CHF.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:54 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 412,00 CHF. Zuletzt wechselten 5.925 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 886,36 EUR.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.035,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton einen Umsatz von 18.726,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton rechnen Experten am 23.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 32,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

