LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Das Papier von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,8 Prozent auf 752,01 USD.

Um 22:20 Uhr konnte die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,8 Prozent auf 752,01 USD. Kurzfristig markierte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 762,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 761,95 USD. Der Tagesumsatz der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie belief sich zuletzt auf 1.920 Aktien.

Am 15.07.2023 markierte das Papier bei 1.003,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie damit 25,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 605,90 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,43 Prozent könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Durchschnitt mit 860,22 EUR.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 11.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent auf 21.206,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.755,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton möglicherweise am 23.01.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 31,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende leichter

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus

Euronext-Handel: Anleger lassen CAC 40 nachmittags steigen