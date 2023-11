LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Montagmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 694,90 EUR ab.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie musste um 12:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 694,90 EUR abwärts. Im Tief verlor die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 693,20 EUR. Bei 709,70 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie belief sich zuletzt auf 2.777 Aktien.

Bei 905,00 EUR markierte der Titel am 24.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie somit 23,22 Prozent niedriger. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 632,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ist somit 8,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 860,22 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an.

Am 11.10.2023 hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.206,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.755,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 23.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 31,92 EUR fest.

