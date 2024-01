LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Montagmittag mit roter Tendenz

Blick auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 683,40 EUR.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie musste um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 683,40 EUR. Der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 679,30 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 692,90 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.618 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2023 bei 905,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,43 Prozent könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 655,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 833,73 EUR aus.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 11.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent auf 21.206,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.755,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.01.2024 dürfte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton rechnen Experten am 23.01.2025.

Experten taxieren den LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Gewinn für das Jahr 2023 auf 31,48 EUR je Aktie.

