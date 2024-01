LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton tendiert am Montagnachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 686,00 EUR.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wies um 16:05 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 686,00 EUR abwärts. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sank bis auf 679,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 692,90 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6.568 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 905,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie. Bei einem Wert von 655,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2023). Abschläge von 4,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 833,73 EUR für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie aus.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton veröffentlichte am 11.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.206,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.755,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 25.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 23.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 31,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

